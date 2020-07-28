Orman yangınlarının en büyük nedeni insan

AŞIRI sıcaklar nedeniyle ve insanlar tarafından her yıl yurt genelinde onlarca orman yangını meydana geliyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Müdahale Şube Müdürü Mehmet Ali İncel, meydana gelen orman yangınlarının yüzde 97'sinin insan faktörüyle olduğunu belirtti. 2019 yılı içinde 24 ayrı orman yangının meydana geldiğini belirten İncel, bu kapsamda 13 hektar alanın yandığını söyledi. Orman yangınlarının azlığı baz alındığında ise Türkiye genelinde Denizli bölgesinin 3'cü sırada yer aldığı öğrenildi.

YÜZDE 97'Sİ İNSAN

2020 yılının ilk 7 ayında ise bölgede 6 yangının meydana geldiği söyleyen İncel, 10 hektar alanın zarar gördüğü dile getirdi. Orman yangınlarına geniş çaplı ekiple mücadele ettiğini belirten Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Müdahale Şube Müdürü İncel, "Yangınlara müdahale etmek için 45 arazözümüz var. Bunun yanında 6 ve 8 ton kapasiteli 15 adet su tankeri ve 26 adet ilk müdahale aracımız var" dedi. Orman yangınlarının yüzde 97'sinin insan faktörü ile meydana geldiğini söyleyen İncel, "Orman yangınlarına özellikle yaz aylarında çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tarla temizliğinde çok ama çok dikkat edilmeli, anızların yakılmaması gerektiğini söylemeliyiz. Yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 97'sinin insan faktörü olduğunu dediğimize göre, vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Piknik ateşlerinin mutlaka ve mutlaka çok iyi söndürülmesi lazım" diye konuştu.