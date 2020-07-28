Su kuyularında yılda 120 kişi mahsur kalıyor

YAZ aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, su çıkarmak için kuyulara iniyor. ancak bazı kişiler indikleri kuyularda mahsur kalıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Dağda Arama ve Kuyuda Kurtarma ekipleri, özellikle yaz aylarında su çıkarmak için açılan kuyularda mahsur kalanlar için yoğun mesai harcıyor. İzmir'de bir yılda bu tip kuyularda mahsur kalanların sayısı yılda 120'yi buluyor. Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, kuyuda kalma vakasıyla karşılaşıldığında yardım için dahi kuyuya girilmemesi ve derhal itfaiyeye haber verilmesi gerektiğini söyledi.

'İTFAİYEYİ ARAYIN'

Özellikle İzmir'in kırsal bölgelerinde yurttaşların su ihtiyacını karşılamak kuyu açmasının ciddi sorunlara neden olabildiğini dile getiren Derse, kuyu kazılırken belli bir derinlikte metan veya karbonmonoksit gazıyla dolduğunu ve kuyuyu kazan kişinin de bu gazlardan zehirlendiğini ifade etti. Derse, "Kuyularda mahsur kalmış bir kişi fark edilirse itfaiyeyi arayın. Kazazede, acil tıp teknikerlerinin de desteğiyle hızlı şekilde kuyudan çıkarılır. Bu süreçte kuyuda kalan veya kuyuya düşen kişinin öncelikle bilinci açıksa nefesini doğru kullanması gerekiyor" dedi.