‘Belediye sözünü tutmadı’

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Play-Off finalinde Turgutluspor'a seri penaltılarla elenip 2. Lig'e dönüş hedefini ıskalayan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, çok üzgün olduklarını söyledi. Büyükkarcı, "40 derece sıcaklıkta 2 maç oynadık. Nefes alınacak bir durum yoktu. Şu anda acı yaşıyoruz. 2.5 senelik bir emeğimiz var. Yönetimimiz, teknik kadromuz, futbolcularımız büyük emek verdi ama olmadı" dedi. Başkan Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın takıma Play-Off öncesi söz verdiği 10'ar bin TL'lik final primini ödemediğini söyledi. Büyükkarcı, "Primden haberim yoktu. Kulüplerde primleri yönetimler belirler ve yönetimler dağıtır. Birçok kişiden prim desteği geldi ama bizzat bana ve yönetime geldi. İşin doğrusunun bu olması lazım" dedi.

İÇERDEKİ İRLANDALILAR!

Futbolcuların herhangi bir prim talebi olmadığını söyleyen başkan Büyükkarcı, "Üzüntümüz kaçırdığımız şampiyonluğa sevinenlerin olması. Karşıyakalı'nın Karşıyakalı'ya yaptığını kimse yapmıyor. Transfer yasağını açarken de karşılaştık. Kampta bile oyuncularımıza mesajlar geldi. Bu oyunlara gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. GEÇMİŞ OLSUN