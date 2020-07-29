Çeşme’de esnaf bayrama hazır

İzmir'de Yaz sezonu nedeniyle hareketli günler geçiren Çeşme'de, Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu artırması bekleniyor. Bayram rezervasyonları otellerde doluluk oranında artış yaşanacağını gösterirken, oteller ve butik oteller, misafirlerinin sağlıklı bir ortamda bayram tatili yapabilmeleri için bütün tedbirleri aldı. Tatilcilerin huzur ve güven içinde bayram tatili yapabilmeleri için de Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma ekipleri de kedi görev bölgelerinde ek tedbirler aldı. Zabıta ekiplerinin de bayram tatili süresince denetimlerini artıracağı ve tatilcilerin pandemi önlemlerine uymaları doğrultusunda uyarılarda bulunacakları ifade edildi. Tatilcilerin yoğun olması beklenen plajlar ile Çeşme ve Alaçatı çarşısında ek önlemler alınması, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmasının sağlanması için görevlilerin yoğun çalışma yapması bekleniyor.

İZOLE TATİL

Öte yandan tüm dünyada alışkanlıkların değişmesine neden olan Kovid-19, turizm sektöründe de tercihlerin farklılaşmasına neden oldu. Sosyal mesafenin kontrol altında tutulabildiği, tenha tesisler bu süreçte ön plana çıktı. Kiralık yazlıklar, çadır ve karavanlara artan ilginin yanı sıra yine müstakil yapıdaki bungalovlar, bu yılı geçen sezona göre daha yüksek dolulukla geçiriyor. Çeşme ilçesinde bulunan ve farklı mimarisiyle dikkati çeken Vadi Alaçatı'nın işletmecisi Bülent Özcan, salgın nedeniyle ilginin arttığını söyledi. Telefonlarının artık daha çok çaldığını anlatan Özcan, "Çünkü açık alandayız. Kapalı bir mekanımız yok. Odalarımız arasındaki mesafe de yeterli. Ortak klima da yok. İnsanlar nefes almak için böyle tesisleri tercih etmeye başladılar. Bu sene, geçen seneye göre daha yoğunuz" ifadelerini kullandı.