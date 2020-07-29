Denizlispor M.Yumlu ile ‘devam’ dedi

ANKARAGÜCÜ maçının ardından yaptığı,açıklamasının ardından düğmeye basan Denizlispor, 32 yaşındaki Mustafa Yumlu'yu ikna etti. Kariyerini Denizlispor'da sürdürmeyi kabul eden Mustafa Yumlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Sezon başında Akhisarspor'dan kadroya dahil edilen deneyimli defans oyuncusu bu sene takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Defansın iskeletini korumak isteyenOğuz için birçok Süper Lig ekibinin nabız yokladığı da gelen haberler arasında.