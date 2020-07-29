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Denizlispor M.Yumlu ile ‘devam’ dedi

Son maçta ’de kalabilen Denizlispor’da yönetim tecrübeli stoper ile el sıkıştı. Sırada sağ bek Zeki ve stoper Oğuz var

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Denizlispor M.Yumlu ile ‘devam’ dedi
ANKARAGÜCÜ maçının ardından yaptığı, "Denizlispor'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık" açıklamasının ardından düğmeye basan Denizlispor, 32 yaşındaki Mustafa Yumlu'yu ikna etti. Kariyerini Denizlispor'da sürdürmeyi kabul eden Mustafa Yumlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Sezon başında Akhisarspor'dan kadroya dahil edilen deneyimli defans oyuncusu bu sene takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Defansın iskeletini korumak isteyen Ege ekibinin Mustafa gibi sözleşmeleri sona eren sağ bek Zeki ve stoper Oğuz'la da görüşme masasına oturacağı kaydedildi. Oğuz için birçok Süper Lig ekibinin nabız yokladığı da gelen haberler arasında.
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Denizlispor M.Yumlu ile ‘devam’ dedi
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