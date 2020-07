Geçmiş olsun Denizli

GÖZTEPE, ligin finalini Sivasspor galibiyeti ile yaparken, Denizlispor da Ankaragücü mağlubiyetine rağmen kümde kalmanın sevincini yaşadı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor, Fatih Karagümrük yenilgisi ile final oynamaya şansını kaybederken, 3. Lig, 2. Grupta Turgutluspor, Karşıyaka'yı penaltılarla mağlup ederek sezonu şampiyon olarak bitirdi. Onur Tungut'un yönettiğinda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, nefes kesen haftanın maçlarını yorumladı. DAHA ÖNCELERİNEREDEYDİNİZKorona sonrası oynadığı tüm maçlarda hayal kırıklığı yaşatan Göztepe, ligin son maçında müthiş bir oyun ile Sivasspor'un tüm hesaplarını da alt-üst etti.Göztepe adına kazanmanın ötesinde bir önem taşımayan ancak Sivasspor adına büyük önem taşıyan maçın büyük bölümünde Göztepe istediği gibi oyunun kumandasını hep elinde tuttu.Zira son maçları iyi oynamadılar ve ligi daha yukarılarda bitirme şansını kullanamadılar. Bekleyip göreceğiz. Ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, bu takım son Sivasspor maçındaki performansını ve kazanama arzusunu daha önceki maçlarda sergilemiş olsaydı güle oynaya Avrupa kupalarına giderdi.Göztepe'nin Sivasspor karşısındaki oyununu ve coşkusunu görüncediye sorasım geliyor. Sivasspor maçı Göztepe adına prestij maçı idi. İyi oynadılar ve sezonu finalini de 3 puan ile yaptılar. Şimdi göz açıp kapayıncaya kadar yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Yeni sezonun nasıl başlayacağı belli değil. Göztepe taraftarı ile oynamaya alışkın bir takım. Ancak yeni sezonun da kısıtlamalı bir seyirci sayısı ile başlayacağı ile konuşuluyor.Lebip abiye katılıyorum. Korona sonrası büyük düşüş yaşayan bazı futbolcuların gideceğini ve takımın yeni sezona çok yenilenmiş bir kadro ile başlayacağını düşünüyorum. Nitekim maçın hemen arkasından operasyonlar da başladı. BU SON OLSUN ARTIK!Ankaragücü maçı bittiğinde nefesler tutulmuş, Kayseri'den gelecek haberi bekliyorlardı. İstedikleri haberi aldıklarında belki de futbol yaşamlarında ilk kez bir yenilgi sonrası böylesine bir sevinç yaşıyorlardı.Buralara nasıl geldiklerini çok iyi sorgulamaları gerekiyor. Sezon içinde her kötü skorlar sonrası teknik adam değişikliğinin ilaç olmadığını da artık anlamaları gerekiyor. Çok iyi başladıkları bir sezonu çok kötü bitirdiler.Sezon başında başkanın koyduğu hedef ile kentte beklentiler de yükselince her kaybedilen maç sonrası panik yaptılar. Yücel İldiz değişikliği bence büyük hata idi. Sonra gelen tecrübeli teknik adamlara rağmen takım bir türlü beklenen havayı yakalayamadı.Kadro kalitesi ve tecrübesi ile bu günleri yaşamamaları gerekiyordu. Çok yerde yanlış yaptılar, umarım yaptıkları hatalardan ders çıkararak yeni sezonun planlamasını yaparlar. Bu futbol şansı her zaman yanlarında olmaz. HAZİN SONHem Akhisarspor hem de Karşıyaka hazin bir sezon sonu yaşadılar. Akhisarspor ilk maçta elde ettiği 3-3'lük skora çok güvendi.Yazık oldu sezonun emeklerine.Antalya'da nefes kesen bir Karşıyaka-Turgutlu maçı izledik. Uzatmalara giden ve uzatma dakikalarında 9 kişi kalan Turgutluspor penaltı atışları sonucu şampiyon oldu, kutluyorum.