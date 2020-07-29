‘Kaymaklı Menemen’e tescil aldılar

Menderes ilçesinde 1989 yılından bugüne Girit ve Ege lezzetleri ile tanınan Beyturan Lokantası ikinci kuşağın ellerine emanet. Başarılı Lokantacı Beytullah Artagan'ın kurucusu olduğu eşi Nesrin hanımın ustalığıyla nam salan Beyturan'da ailenin çocukları vizyonlu bakış açılarıyla işletme mutfağını zenginleştiriyor. Ailenin büyük oğlu Şeref Artagan ile Onur Artagan, anne ve babasının maharetli ellerinden bayrağı devraldıktan sonra yaratıcı mutfak yorumlarıyla işletmelerinin sesini duyuruyor. Geçtiğimiz yıl menemenin üretim ve tüketimine ilişkin birçok deneme yapan aile lokantası, tereyağı yerine süt kaymak eklentisinden olumlu sonuçlar aldı. Beğeni gören menemen için gençler tescil ve patent arayışına girdi. Şeref Artagan," Menemen anonim hatta evrensel bir yemek olduğu için ürünün patentini almak mümkün olmadı. Bizde iki kardeş Kültür ve Turizm Bakanlığı İlim ve Edebiyat Eserleri Kayıt-Tescil bölümünden yemek tarifimizi sunduk, 3 ay sonra onayını aldık" dedi.