Kurban pazarında ‘tuvalet yok’ isyanı

Ardahan, Muş, Erzurum gibi doğu illerinden İzmir'e gelen üreticiler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını pazar yerlerinde satışa sundu. Ancak Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe'de kurulan kurban çadırlarında oldukça sağlıksız bir ortamda günlerini geçirdiklerini belirten hayvancılar, gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yetkililere seslendi. Lavabo ve tuvaletin olmadığı Aktepe kurban çadırında, haftalardır hayvanlarıyla burun buruna yaşayanlar, daha sağlıklı koşullara kavuşmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaptı.

'SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE'

Arsa sahibine çadır başına yaklaşık 6 bin lira ödeme yaptığını belirten Erzurumlu üretici Savaş Erduman, "Hiçbir hizmet alamadık. Küçükbaş, büyükbaş için sığınak yapılsın. Neyse ücreti ödeyelim. İstanbul'da, Bursa'da var. Sadece İzmir'de yok. Burada gördüğümüz muamele çok üzücü. Biz istiyoruz ki bürokratlar masa başında siyaset yapmasın. Tunç Soyer'e sesleniyorum. Lütfen meydana gelsin halimizi sorsun. Masa başında oturmasın. Kendi gözüyle görsün" dedi. Hayvan sahiplerine 6 ile 12 metrelik yer verildiğini ve toprağın içinde kaldıklarını anlatan Erduman, hiçbir hizmet alamadıklarını ve sağlıklarının tehlike altında olduğunu belirtti. Erduman, "Sağlığımız tehlike altında. Mikrop içinde yaşıyoruz. Diğer illerde hayvanı götürdüğümüzde bekçiden tutun, lavabo, lokanta, dinlenme ve duş yerlerine kadar tüm hizmetler olurdu. Şehir dışından geldik burada kalıyoruz" dedi. Söke'den gelen Mustafa Yaylacı ise, "Tuvalet için birkaç kilometre uzaklıktaki benzinliğe gidiyoruz. Arabası olmayan yayan gidiyor. Geçici de olsa bir konteyner kulübe kurabilirlerdi" diye konuştu. El ve yüz temizliklerini sağlamak için kovalarla su taşıdıklarını dile getiren Ömer Yaylacı da gün içinde tankerle gelen suyun yetersiz kaldığı söyledi.