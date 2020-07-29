Kuru meyve sektöründen teşekkür

Meyve sektörü, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru meyve sektöründeki alımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020- 2021 sezonunda TMO aracılığıyla ürün alımı yapılacağını duyurmasının, Türkiye'nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı sektörlerinde sevinçle karşılandığını belirtti. Celep, "Sürdürülebilir üretim ve ihracat için hükümetin verdiği desteği hepimizin doğru okuması şart. TMO'nun piyasadan alımı sonrasında kuru üzüm ihraç fiyatları bin 500 dolar seviyelerinden 2 bin dolar düzeyine çıktı. TMO'nun müdahalesi kuru üzümde ülkemize yıllık 125 milyon dolar daha fazla ihracat getirisinin önünü açtı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye kuru meyve sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.