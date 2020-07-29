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Milli sporcudan yamaç paraşütüyle rekor uçuş

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Milli sporcudan yamaç paraşütüyle rekor uçuş
YAMAÇ paraşütü sporcusu Gülşah Hoş, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanıp, 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçtu. Hoş, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine indi ve Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı. Çameli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde bir araya gelen 42 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı. Milli sporculardan Gülşah Hoş, gerçekleştirdiği 7 saat 42 dakikalık uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar'a inerek Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru'nun yeni sahibi oldu.
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Milli sporcudan yamaç paraşütüyle rekor uçuş
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