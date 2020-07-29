Milli sporcudan yamaç paraşütüyle rekor uçuş

YAMAÇ
paraşütü
sporcusu
Gülşah Hoş,
Denizli'nin
Çameli ilçesindeki
Yaylacık
Yamaç
Paraşütü Pisti'nden
havalanıp,
7 saat
42 dakikada
239,2 kilometre
uçtu.
Hoş, Afyonkarahisar'ın
Çobanlar
ilçesine indi ve Türkiye
kadınlar mesafe rekorunu
kırdı. Çameli Belediyesinden
yapılan yazılı açıklamaya
göre,
Yaylacık
Yamaç Paraşütü
Pisti'nde
bir
araya gelen
42 sporcu,
uzun mesafe
denemesi
için havalandı.
Milli
sporculardan
Gülşah Hoş,
gerçekleştirdiği
7 saat 42
dakikalık uçuşla Afyonkarahisar
Çobanlar'a inerek
Türkiye Yamaç Paraşütü
Kadınlar Mesafe Rekoru'nun
yeni sahibi oldu.