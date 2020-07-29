Polis, trafik magandasını gözaltına aldı

Karşıyaka ilçesinde, kız arkadaşıyla birlikte hareket halindeki otomobilin açılır tavan kısmına oturan ve direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün kız arkadaşıyla otomobilin açılır tavan kısmına oturup ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan ve görüntülerden tespit edilen 09 LZ 840 plakalı otomobilin sürücüsü gözaltına aldı. Ehliyetine el konulan sürücüye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü serbest bırakıldı.