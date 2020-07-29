Şehidin kanı yerde kalmadı

MUŞ'TA 27

Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, terör saldırısında şehit oldu. Eşi Sibel Kulaksız'ın da yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, şehidin 5. ölüm yıldönümünde Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonu ile yakalandı.

'İNANILMAZ BİR AN'

Eşinin ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi alacağını hissettiğini belirten Sibel Kulaksız, "Bugün eşimin 5. ölüm yıl dönümü. İçimde müjdeli bir haber geleceğine dair bir his vardı. Bugün o müjdeli haberi aldım, sevindim. İçimize su serpildi. Eşimin ölüm yıl dönümüne denk gelmesi, özellikle bugün operasyon yapılması benim için çok anlamlıydı. Muş Alay Komutanımız Bülent Albay beni aradı ve bütün detayları anlattı. Çok mutlu oldum. Eşimi vuran kişiyi görmüştüm ve o kişi de daha sonra vurulmuştu. Eşimi vurana yataklık yapan kişiler de artık bu operasyonla ele geçirildi. Ona yardım eden iki kişiyi de tahmin ediyordum. İçime doğmuştu. Devletime, jandarmaya, emniyete çok güvendim. 'Siz bize bırakın' dediler. 'Aslan komutanın kanı yerde kalmayacak' dediler ve öyle de yaptılar. Bugün de eşimin ölüm yıl dönümünde böyle güzel bir haber verilmesi benim için inanılmaz bir andı" diye konuştu.