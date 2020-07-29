Ürettığı kralıçe arıları satıyor

İZMIR'IN Seferihisar ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde arıcılık yapan Aslıhan Özşahin, balda istediği kaliteyi yakalamak için kendi kraliçe arısını ürettiğini söyledi. Verimliliğinden dolayı çok tercih edilen kraliçe arılarının tanesini yurdun dört bir yanına tanesi 100 liraya sattığını belirten Özşahin, "Kraliçe arının kalitesi balın da kalitesini, yavru faaliyetlerinin, balın, koloninin kalitesini etkiliyor. Kraliçe az yumurtlarsa istenilen verimlilik sağlanamazsa biz kaliteli ve koloni başı yüksek verim alamayız. Ayrıca kraliçe arının en yaşlısı 2 yaşında olmalı. Kraliçe arıyı her yıl değiştirmek bir avantaj ancak en azından her iki yılda bir değiştirilmesi gerekiyor ki koloni daha güçlü olsun. Eğer verimlilik alamazsanız çaba ve eforu boş yere sarf edersiniz. Maddi anlamda bir kazancı olmaz" dedi.

'YOĞUN TALEP'

Kraliçe arının, üretmeye başladığı günden itibaren verimliliği nedeniyle yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Özşahin, "çok sayıda kraliçe arı siparişi aldım. Ege arısı tamamen bu topraklara ait, flora ve iklime uygun, yavru faaliyetini üst düzeyde tutan çok verimli bir arı ırkı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı. Koloni başına 40 kilogram civarında bal alıyoruz. Her bölgeden talep alıyoruz" dedi.