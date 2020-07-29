Yaz mutfağı ve balık

Su ve mineral kaybı, yorgunluk ve sıcağa bağlı iştahsızlık gibi sorunlar mevsimsel beslenme alışkanlığımızı da etkiliyor. Daha çok sıvı tüketimi, sebze ve sindirimi kolay protein kaynakları yaz diyetinde öne çıkıyor. Sindiriminin kolay ve yüksek besin değerlerine sahip olması balığı sofraların baş tacı yapıyor. Yaz mevsiminde neden balık yenmeli ve tadı damak çatlatan balık yemeği tarifini sizler için derledik. Son yıllarda değişen beslenme alışkanlıkları, yüksek kalorili yiyecek tüketimi, tüketilen bu yiyeceklerin özellikle insan sağlığı için gerekli olan esansiyel yağ asitlerinden yoksun ya da yetersiz olması ve düzensiz yeme alışkanlıklarının artması sonucunda obezite ve bununla birlikte koroner kalp hastalıkları, diyabet gibi hastalıkların görülme sıklığı, gelişmiş ülkelerde daha fazla olmak üzere artış göstermiştir.

ZENGİN PROTEİN

Yetişkinlik döneminde ortaya çıkan birçok hastalığın, gelişme çağındaki yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklandığı iyi bilinen bir gerçektir. Dengeli beslenmenin esas öğesinin proteinlerden oluştuğu ve günde kişi basına alınan proteinin üçte birinin hayvansal protein olması gerektiği yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Balık eti, zengin protein içeriği (Yüzde 17-22) ile insan vücudunda önemli işlevlere sahip olan ve vücutta sentezlenmeyerek diyetle alınması gereken aminoasitler ve yağ asitlerini içermektedir. Balık yağı yüzde 20 oranında doymuş yağ asitlerini içerirken; doymamış yağ asitlerini ise yüzde 80 düzeyinde ihtiva etmektedir. Balık yağları omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinden oluşur. Bu iki yağ asidi vücutta önemli biyokimyasal ve fizyolojik değişikliklere yol açar. Omega-3 yağ asitleri, insan sağlığını etkileyen kalp hastalığı, kanser, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde yararlı etkilerinden dolayı önerilmektedir.

VİTAMİN DEPOSU

Vücudumuz, çok besleyici olan balık etinin yüzde 90'ını kullanabilmektedir. Ayrıca, balık eti, kırmızı ete oranla yok denecek kadar az yağ içermektedir. Balık eti, vücut direncinin artmasını sağladığı gibi, içerdiği yüksek orandaki kalsiyum, fosfor ve iyot ile vücudun mineral dengesinin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Vücudun A, B1, B2 ve D vitamini ihtiyacını da balık tüketimi ile karşılamak mümkündür. Balık etinin protein değeri, içinde bulunan aminoasit oranının fazlalığı nedeniyle diğer protein içeren gıdalardan çok daha fazladır.



Bugün balığı nasıl pişirsem:

HEM kokusuz, hem pratik, hem de çok lezzetli

Yaz Çipurası

Malzemeler: 2 adet çipura 3 adet orta boy domates 2 adet yeşil biber (1 tanesi tercihe göre acı olabilir) 1 diş sarımsak 1 fincan zeytinyağı Tuz, Karabiber, Defne yaprağı Yaz Çipurası YAPILIŞI:

BALIKLARI alacak kadar geniş ve kapaklı bir tavaya zeytin yağı ile ince doğranmış sarımsağı koyun. Sarımsağı yakmadan kokusu yağa geçecek şekilde çabucak karıştırın. Önce ince doğranmış biberleri, sonra rendelenmiş domatesleri ekleyin. Suyunu hafifçe çekene kadar pişirin. İç kısımlarını tuzladığınız çipuraları, karabiberi ve defne yaprağını pişen sosa ekleyip kapağını kapatın. Ara sıra bir kaşık yardımıyla sosu balıkların üzerine gezdirin. Kısık ateşte 15 dk pişirmeniz yeterli. Afiyet olsun.