Akhisar’da Karabulut başkanlığı bırakıyor

1. Lig'den Süper Lig'e dönme hayalini Play-Off'ta yarı finalde elenerek gerçekleştiremeyen Akhisarspor'da başkan Fatih Karabulut, görevi bırakmak istiyor. Sezon içinde yıllardır koltukta oturan Hüseyin Eryüksel'in yerine başkanlığa gelen Karabulut'un kararını yönetime ilettiği ancak ayrılmaması yönünde yönetim ve birçok kesimden destek gördüğü öğrenildi. Karabulut ve Akhisarspor cephesinin, Süper Lig Kulüpler Birliği'nin,talebine de kızgın olduğu, koronavirüs salgını sürecinden en çok etkilenen kulübün kendileri olduğunu söylediği belirtildi. Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcuların geleceği bayramdan sonra belli olacak