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Genç kadının çığlığı duyuldu

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Genç kadının çığlığı duyuldu
İZMİR'DE yaşayan 30 yaşındaki Suna B.'nin sesini Büyükşehir Belediyesi duydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri boşanma aşamasındaki eşi C.B.'den ölüm tehditleri aldığını söyleyerek "Sonum Pınar Gültekin gibi olsun istemiyorum" diyen Suna B.'yi ziyaret ederek acil ihtiyaçlarını belirledi. Büyükşehir, Suna B.'ye beyaz eşya, ev eşyası, nakdi ve psikolojik destek sağladı. S.B. "İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi çok önemli. Bu olaydan sonra boşanma davası açtım ve bu kez geri adım atmayacağım" dedi. Büyükşehir, S.B.'yi hukuki destek için de bazı kurumlara yönlendirdi.
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Genç kadının çığlığı duyuldu
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