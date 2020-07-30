Genç kadının çığlığı duyuldu

yaşayan 30 yaşındaki Suna B.'nin sesini Büyükşehir Belediyesi duydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri boşanma aşamasındaki eşi C.B.'den ölüm tehditleri aldığını söyleyerek "Sonum Pınar Gültekin gibi olsun istemiyorum" diyen Suna B.'yi ziyaret ederek acil ihtiyaçlarını belirledi. Büyükşehir, Suna B.'ye beyaz eşya, ev eşyası, nakdi ve psikolojik destek sağladı. S.B. "İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi çok önemli. Bu olaydan sonra boşanma davası açtım ve bu kez geri adım atmayacağım" dedi. Büyükşehir, S.B.'yi hukuki destek için de bazı kurumlara yönlendirdi.