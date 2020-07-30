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Girdiği gölet sonu oldu

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Girdiği gölet sonu oldu
MANİSA'NIN Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri Cihat Akkaş (26), daha sonra serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette gözden kayboldu. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan Akkaş'ın, balçığa saplanan olta misinalarına ayağının takıldığı tespit edildi. Bu arada olay yerinde bulunan arkadaşları ile haber verilmesi üzerine gölete gelerek saatlerce bekleyen yakınları Akkaş'ın cesedinin sudan çıkartılması sırasında feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Akkaş'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Girdiği gölet sonu oldu
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