Göztepe’den kalecı atağı

üper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel ile yollarını ayıran Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başladı.Beto'nun ardından kaleye deneyimli bir isim almayı planlayan Göz- Göz'ün Rudd ve Stackhowiak'tan birini tercih edeceği vurgulandı.LEO Schwechlen'e DAVAÖTE yandan İzmir temsilcisi Göztepe'nin, geçen ay kulüple olan sözleşmesini, ücretini alamadığı gerekçesiyle tek taraflı sonlandıran Leo Schwechlen'e haksız fesih davası açtığı öğrenildi.Declan Rudd favori Plase StackhowiakCity'de kariyerine başlayan 29 yaşındaki İngiliz kaleci Rudd, Charlton Athletic'te de forma giydi. Rudd bu sezon Championship'te 40 maça çıkarak istikrarlı bir tablo çizdi. Polonyalı Stackhowiak ise koronavirüs salgını arasının ardından Süper Lig yeniden başlarken Denizlispor'la yollarını ayırdı. Alacaklarını gerekçe gösteren 33 yaşındaki kaleci kenti terk etti. Son 2 sezon Denizlispor'da görev yapan deneyimli eldiven özellik bu sezon Süper Lig'de kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi. Stackhowiak, Türkiye'de Gaziantep Futbol Kulübü'nde de forma giydi. Denizlispor'a 2018-2019'un başında gelen kaleci, yeşil-siyahlılarla 1. Lig şampiyonluğu da yaşadıSERDAR IÇINAntalya iddiasıyandan Göztepe'de attığı 7 golle takımın en skorer isimlerinden olup 4 Temmuz'da oynanan Fenerbahçe maçında çapraz bağları koptuğu için 6 ay sahalardan uzak kalacak Serdar Gürler'in Fraport TAV Antalyaspor'a transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.Sepil bırakmak istiyoryanı sıra Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık yapan Mehmet Sepil, vakıftaki görevinden ayrılmak istiyor. Bu sezon başkanlığa gelen Sepil, kararını dün İstanbul'daki son toplantıda diğer kulüplere bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere birçok kulüp başkanının Sepil'i başkanlıktan ayrılmaması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.