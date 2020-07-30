İzmirli Kayra’ya ‘Dünya Kupası’ görevi

Üniversitesi (İEÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Suna Kayra Paköz, 2022 yılında Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası'nın tasarım ekibine alındı. Katar devletine bağlı "Supreme Committee for Delivery and Legacy" tarafından ülkeye davet edilen Paköz, büyük coşku ve heyecana sahne olacak dev organizasyonun, milyonlarca kişiye etkili bir şekilde aktarılması için özel tasarımlar hazırlayacak. Yaklaşık 3 yıl Katar'da bulunacak Paköz, stat giydirmelerinden turnuvaların dijital ve basılı reklamlarına kadar birçok farklı alanda çalışma yapacak. Dünya Kupası gibi çok önemli bir organizasyon için Katar'a davet edilmenin kendisini onurlandırdığını söyleyen Paköz, "Üniversitede okurken, hedeflerim arasında bir gün yurt dışındaki büyük etkinliklerde görev almak ve ülkemi başarıyla temsil etmek hep vardı. Profesörlerim sayesinde mezun olur olmaz bu hedefimi gerçekleştirmek için önemli adımlar attım. Onlar sayesinde kariyerime doğru yön verdiğimi düşünüyorum" dedi.