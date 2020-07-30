Kayısı üreticisine müjde

ünlü Türk kuru kayısısının başına çifte talih kuşu kondu. Kuru kayısının daha katma değerli ihracatı için iki güzel haber arka arkaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla, 2020/21 sezonunda ilk kez kuru kayısı alımı yapacaklarını açıklarken, kuru kayısının tazeyken boylanarak, kurutma tünellerde, kerevetlerde kurutularak kalitesini arttıracak ve daha katma değerli ihracatına fırsat sunacak proje sektördeki tüm paydaşların işbirliğinde hayata geçti. Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, "İki güzel gelişmeyle girdiğimiz 2020/21 sezonunun üreticilerimize, ihracatçılarımıza başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.