Korona geçirenlerde kalp hastalığı uyarısı

ÖZEL İzmir Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Işık Erdoğan koronavirüsünün neden olduğu Covid-19 enfeksiyonuna karşı kalp hastalarının çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Covid-19 enfeksiyonunun yaşlı, erkek, hipertansiyonu, şeker hastalığı, kalp yetmezliği olan, sigara içen, kilolu hastalarda daha ağır seyrettiğini belirten Dr. Işık Erdoğan, bu risklerin varlığının hastaların aynı zamanda enfeksiyona yakalanmalarını da kolaylaştırdığını belirtti. Kalp hastalarında, kronik akciğer hastalığı olanlara göre enfeksiyonun daha ağır seyrettiğini ve Covid-19 pnömonisi olan hastaların yüzde 20 ile 40'ında kalp tutulumu olduğunu dile getiren Dr. Erdoğan, kalp tutulumu olan hastaların ölüm oranları yüzde 40'a ulaşırken, kalp tutulumu olmayanlarda ölüm oranının yüzde 4,5 seviyesinde kaldığını da ifade etti. Kalp hastalığı bulunan ve Covid-19 tedavisi gören kişilerin, mutlaka kardiyoloji uzmanı tarafından takip edilmesinin ve düzenli kalp kontrollerinin yapılmasının önemini vurgulayan Dr. Işık Erdoğan, bu hastaların kullanmakta oldukları kan sulandırıcı ilaçlar başta olmak üzere, kalp yetmezliği, ritm bozukluğu ile ilgili tedavilerine de mutlaka devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.