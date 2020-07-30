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Menemenspor’dan Yasin’e kanca

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Menemenspor’dan Yasin’e kanca
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, geçen sezon Hatayspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan eski futbolcusu Yasin Güreler'le masaya oturdu. Hatayspor'da ligde 5, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan Yasin'in yuvaya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Bonservisi elinde olan tecrübeli savunmacının önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 2011 yılında Menemenspor'da profesyonel olan İzmirli futbolcu, 3. Lig ve 2. Lig'de üst üste 7 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra 2018-19'da Hatayspor'a transfer olmuştu.
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Menemenspor’dan Yasin’e kanca
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