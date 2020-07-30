Turgutlu’da ölçüsüz kutlamaya soruşturma

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması üzerine Kaymakamlık tarafından soruşturma açıldı. Turgutlu Kaymakamlığı'nın açıklamasında, "Takımımız hemşerilerimizi son derece mutlu eden bir başarıya imza atarak 2. Lig'e yükselmiştir. Ancak, takımın ilçemize dönüşünde yaşanan sevinç, maalesef salgın hastalıkla mücadele sürecinde koronavirüs tedbirleri bakımından talihsiz görüntülere sahne olmuştur" denildi. Kaymakamlık, Kolluk Birimleri tarafından anlık takip ederek sürekli uyarı yapıldığı belirtilerek, "Ancak yine de istenmeyen bazı gecikmeler, taraftarların aracı durdurması gibi nedenlerden kaynaklı, bu zor süreçte arzu edilmeyen kalabalıklar oluşmuştur. Kaymakamlığımız, ilgili kurumlarımızın sorumlular hakkında gerekli cezai işlemleri takip ettiğini, idari süreçlerin tamamlanması akabinde cezaların kesinlikle uygulanacağını açıklamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Turgutlu'ya kiralandılar şampiyonluk yaşadılar

TFF 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off mücadelesinin yarı finalinde 68 Aksaray Belediyespor'a elenip 2. Lig hayallerine veda eden 1928 Bucaspor'un kiralık gönderdiği futbolcular, Turgutluspor'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Turgutlu'ya kiralanan 3 futbolcu, yeni takımlarıyla Play-Off'tan 2. Lig'e çıktı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Turgutlu'da; Doğan finalde ilk 11'de forma giyerken Özcan ve Cuma sonradan oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki Cuma, maçta son seri penaltı atışını gole çevirerek takımını 2. Lig'e taşıdı.