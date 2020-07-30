Virüsü atlattı yeniden doğdu

serbest avukatlık yapan 77 yaşındaki Mehmet Ali Gölcüklü'ye, 21 Mart'ta pazar alışverişinden döndükten sonra sırtındaki ağrı nedeniyle başvurduğu özel hastanede, zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Ateşi yükselen Gölcüklü, ertesi gün PAÜ Hastanesine gittiğinde, yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Yaklaşık bir ay anestezi yoğun bakım servisinde kalan avukat, toplam 40 günlük tedavinin ardından hastalıktan kurtuldu. Yaşından dolayı kendisini yoğun bakıma aldıklarını anlatan Gölcüklü, "Birçok kişi benden ümidi kesmiş. Beni görenler sanki yeniden doğmuşum gibi davrandı" dedi. Ölüme çelme taktığını ifade eden Gölcülkü, "40 gün hastanede kaldım 1 kuruş ödemedim. ABD'deki kızım, hastaneye para ödemediğimi duyunca çok şaşırdı. Bana 'Amerika'da olsaydın evini, her şeyini satar o hastane faturasını anca öderdin' dedi. Bu hizmeti sunanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.