Yaşar Üniversitesi akademik yıla hazır

19 yılı geride bırakan Yaşar Üniversitesi, yeni hedeflerle 2020- 2021 akademik yılına hazır. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın yapmış olduğu araştırma sonucuna göre "Türkiye'de Uzaktan Eğitim Sürecini İyi Yöneten Vakıf Üniversiteleri" sıralamasında üstlerde yer alan Yaşar Üniversitesi, katma değer yaratabilen ve inovatif bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Değişimlere uyum sağlayabilmek, uzaktan eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, öğrenme ve öğretmede yeni yöntemleri benimsemek amacıyla 2013 yılında Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, yeni akademik yıl öncesi aday öğrencilere bilgi verdi. Ahmet Yiğitbaşı, "Covid-19 ile birlikte hepimizin birbirimize karşı daha duyarlı, daha anlayışlı ve sorumluluk sahibi olmasının önem kazandığını görüyoruz. Bizler üniversite olarak 2013 yılında Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi'ni hayata geçirmiştik. Uzaktan eğitimi zaten özümsemiş ve eğitimin önemli bir parçası olarak görerek gerekli yatırımları da yapmıştık. Yeni döneme de tüm altyapı olanaklarımızla hazırız" dedi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ise aday öğrencilere şunları söyledi: "Dünyanın hızla değiştiği ve adeta baş döndürücü hızla dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Bu gerçeklikle büyümeyi değil, mevcut kalitemizi daha artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.