Yumlu bır maaşını kulübe bıraktı

eni sezon için hazırlıklara başlayan Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmalarını başlattı. Sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile her konuda anlaşılarak 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor forması giymekten mutlu olduğunu dile getiren Mustafa Yumlu,diye konuştu. İki sezon daha yeşil-siyahlı formayı giyecek olan Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon alacaklarından bir maaşını da kulübe bıraktı.