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Yumlu bır maaşını kulübe bıraktı

’un iki yıllık sözleşme imzaladığı geçtiğimiz sezondan kalan bir maaş ücretini de kulübe bağışladı

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Yumlu bır maaşını kulübe bıraktı
Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmalarını başlattı. Sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile her konuda anlaşılarak 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor forması giymekten mutlu olduğunu dile getiren Mustafa Yumlu, "Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun" diye konuştu. İki sezon daha yeşil-siyahlı formayı giyecek olan Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon alacaklarından bir maaşını da kulübe bıraktı.
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Yumlu bır maaşını kulübe bıraktı
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