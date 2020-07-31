Akhısarspor’dan federasyon’a tepkı

TFF 1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e çıkma şansını son hafta kaçırıp Play- Off'ta da yarı finalde Fatih Karagümrük'e elenen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle sezon bittikten sonra dün liglerde küme düşmeyi kaldırmasına tepki gösterdi. Kararla ilgili ulusal ve uluslararası bağlamda tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan yeşil-siyahlalar sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir. Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir" denildi.