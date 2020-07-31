Arıfe günü şehıtlığe koştular

Bayramı arifesinde şehit yakınları, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki yakınlarını ziyaret etti. İstanbul'dan, şehit olan abisi Oktay Erbilgin'in kabrini ziyarete gelen Soner Erbilgin, "Abim 27 yıl önce Diyarbakır'da operasyona giderken şehit düştü. Vatan sağ olsun. İzmir'e her geldiğimde abime uğrarım. İlk günkü gibi bir acı var içimizde. Vatan için hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız." dedi. İdlib'de şehit olan Ahmet Alpaslan'ın yeğeni 10 yaşındaki Türkan da dayısının kabrindeki çiçekleri suladı. Konya'da şehit olan Tabip Üsteğmen Murat Özkan'ın annesi Asuman Özkan da arefe günü oğlunun yanına koştu. Oğlunun Konya'da trafik kazasında şehit olduğunu anımsatan Özkan, "19 sene oldu ama 19 gün gibi. Bana İstanbul'dan çamaşırlarını getirecekmiş gibi hissediyorum. Çok acı. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyormuş. Annemi, babamı, eşimi kaybettim. Hepsinin yeri ayrı tabi ama hiçbiri evlat acısını unutturamadı bana. Evladınız varsa ne kadar tatlı olduğunu bilirsiniz." diye konuştu.