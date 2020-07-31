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Düğünde iki grup kavga etti

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Düğünde iki grup kavga etti
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, sokak arasında yapılan düğünde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine zorluk çıkartmaları üzerine olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yumrukların konuştuğu kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri ve çevik kuvvet tarafından güçlükle gözaltına alındı. Polis ekipleri kavgayı büyümeden engelledi. Düğün yapılan sokakta 2 adet silah ele geçirildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Düğünde iki grup kavga etti
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