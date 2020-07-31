Ege Bölgesi Kurban Bayramı’na hazır

Ege Bölgesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Camiler ve mezarlıklar temizlendi, kurban kesim yerleri denetlendi. Kurban pazarında arife günü yoğunluğu yaşandı. Valilik, kaçak kesime karşı taviz verilmeyeceğini açıkladı. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan alanlarda kesme girişiminde bulunanlar ile gerekli önlemleri almayanlara 351 lira, kurban kesim yerlerinde ise gerekli yasaklara ve kısıtlamalara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 lira ceza, bu yasağın şahsi mekanlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 lira ceza kesileceği bildirildi. Camiler ve mezarlıklar temizlendi, kurban kesim yerleri denetlendi. İzmir'de Kurban Bayramı için il genelinde 248 kurban kesim merkezi ve 5 kişilik kurban yakalama timi oluşturuldu. Kentte, 13 binden fazla polis, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların güvenliği için görev yapacak. Ayrıca trafik ekipleri helikopter ve drone ile havadan ve uygulamalarla karadan sürücü denetimlerini bayram tatili boyunca sürdürecek.

KASAPLARA DENETİM

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi İzmir'deki kasapları denetleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kent genelindeki 910 kasapta, Kurban Bayramı öncesi toplam 1400 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Özen, "Kurbanı keser kesmez hemen parçalamak, eti ise en az 12 saat soğuk hava deposunda ya da serin bir yerde bekletmek gerekiyor. Yol kenarına ufak bir kıyma makinesi koyarak 'Kıyma çekilir' tabelaları asılıyor. Hem sıcaktan hem de yolların tozlu topraklı olmasından dolayı kesinlikle bu işletmelerde ve yerlerde kurban etinin işlenmesini tavsiye etmiyoruz" dedi.