İEÜ Rektörü’nden topraksız tarım

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile yüksek lisans öğrencisi Mert Kalaycı, topraksız tarımı özendirmek amacıyla ortak şirket kurup akıllı bahçe oluşturdu. Geleştirdikleri yerli led aydınlatmalarla bitki yetiştiren rektör ve öğrencisi, yeni nesil bahçede gerekli besinlerin dışında herhangi bir ilaç kullanmıyor. Aynı zamanda üniversitenin elektrik ve elektronik mühendisliğinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Aşkar, 2017'de, aynı bölümde eğitim gören yüksek lisans öğrencisi Mert Kalaycı'nın "bahçelerde topraksız bitki yetiştirme" konulu tezinin danışmanlığını üstlendi. Geçen sürede topraksız tarımda led aydınlatma sistemlerini kullanarak bitki üretmeyi planlayan ikilinin çalışmaları, geliştirdikleri yazılımlar sayesinde olumlu sonuç verdi.

OTOMATİK SİSTEM

Aşkar ve Kalaycı, bir süre sonra yüksek teknolojiler anlamına gelen "Upper Teknologies'den" esinlenerek "UpTechlabs" ismini verdikleri Ar-Ge şirketini kurdu. Şirketi bir yıl sonra İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezine taşıyan ikili, 2018 yılında TÜBİTAK'tan 150 bin lira hibe desteği aldı. Prof. Dr. Aşkar, geçen yıl rektör olarak atanmasına rağmen şirketteki çalışmalarına ara vermedi. Topraksız tarımda led ışıklarını kullanarak 30'a yakın ürün yetiştiren rektör ve öğrencisi, geliştirdikleri sistemle TÜBİTAK'tan bu yıl 570 bin lira hibe kredisi aldı. Akıllı bahçe projesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Aşkar, "Daha az su kullanarak topraksız tarım sistemini hazırladık. Artık bitkilerimizi tümüyle kontrollü bir şekilde büyütebiliyoruz." dedi. Mert Kalaycı ise hocasıyla yaklaşık 4 yıldır Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Sistem sayesinde normale göre yüzde 95 daha az su kullandıklarını belirten Kalaycı, "Sistemimiz için tamamen yerli sensörler, ekipmanlar ve yazılımlar geliştirdik. Bunlar otomatik çalışıyor" dedi.