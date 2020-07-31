İzmir’de kurban hareketliliği arttı

İZMIR'DE arife günü kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Konak ilçesinde bulunan Yeşildere Hayvan Pazarı'ndaki kurban hareketliliği geçen senelere göre az olsa da beklenenin üzerinde seyrediyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle pazar yerindeki hijyen koşulları da üst seviyede tutuluyor. Satış için pazar yerine getirilen hayvanların sağlık muayenesi alanda görev yapan sorumlu veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanları alana getiren nakliyecilerin ve hayvan satıcılarının da ateş ölçümü yapılırken, her çadırın önünde dezenfektan ve kolonya bulunuyor. Pazar yerine girmek isteyen müşteriler ise salgın konusunda bilinçlendirilirken, ateş ölçümü yapıldıktan sonra alana alınıyor. Yeşildere Hayvan Pazarı Sorumlu Veteriner Hekimi Bilal Ertekin, Konak İlçe Tarım Müdürlüğüyle beraber hem pazar yerinin dezenfeksiyonunu sağladıklarını hem de uygun şekilde kurban ibadetinin yapılabilmesi için hayvanların sağlıklarını korumak için çaba gösterdiklerini söyledi.