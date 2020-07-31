Karşıyaka’ya moral primi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'tan üst üste ikinci kez eli boş dönen Karşıyaka, Belediye Başkanı Cemil Tugay'a takıma yaptığı prim morali için teşekkür etti. TAKIMA Play-Off öncesi finale çıkmaları halinde 10'ar bin TL prim sözü veren Belediye Başkanı Tugay, dün sözünü tuttu. İzmir ekibinde başkan Turgay Büyakkarcı, primlerin ödenmesinin ardından, "Play-Off maçları öncesinde tesislerimize gelerek futbol takımımızı uğurlayan ve alınacak sonuç ne olursa olsun prim sözü veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay futbolcularımız ve teknik ekibimizin primlerinin yatırılmasını sağlamıştır. Sayın Tugay'a göstermiş olduğu çaba ve ilgi için teşekkür ediyor, kendisinin desteğini hissetmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz" açıklamasını yaparak gönül aldı.