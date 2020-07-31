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Kesim öncesi bıçaklar bilendi

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Kesim öncesi bıçaklar bilendi
İZMİR'DE, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işiyle uğraşan dükkanlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı öncesi İzmir'de vatandaşları da telaş sardı. Vatandaşlar, bıçak ve satırlarını biletmek amacıyla esnaf önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban keserken 2 ve 3 numaralı bıçakların kullanılması gerektiği belirtildi. Bileme fiyatının 3 liradan, satır bileme fiyatının ise 5 liradan başladığı belirtildi. Bıçak bileme işi yapan Dilek Günbey, "Kurbana acı çektirmemek için bıçağın keskin olması lazım" dedi.
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Kesim öncesi bıçaklar bilendi
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