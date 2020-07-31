Kesim öncesi bıçaklar bilendi

, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işiyle uğraşan dükkanlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı öncesi İzmir'de vatandaşları da telaş sardı. Vatandaşlar, bıçak ve satırlarını biletmek amacıyla esnaf önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban keserken 2 ve 3 numaralı bıçakların kullanılması gerektiği belirtildi. Bileme fiyatının 3 liradan, satır bileme fiyatının ise 5 liradan başladığı belirtildi. Bıçak bileme işi yapan Dilek Günbey, "Kurbana acı çektirmemek için bıçağın keskin olması lazım" dedi.