Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Kümesten 1.5 kilo esrar çıktı

Kümesten 1.5 kilo esrar çıktı

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Kümesten 1.5 kilo esrar çıktı
İZMIR'IN Bayraklı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanlar Mahallesi Körfez Evleri mevkiinde, Ali O.'nun (50) uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ali O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından Ali O.'nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde 160 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kümesten 1.5 kilo esrar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA