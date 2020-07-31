Kümesten 1.5 kilo esrar çıktı

Bayraklı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanlar Mahallesi Körfez Evleri mevkiinde, Ali O.'nun (50) uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ali O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından Ali O.'nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde 160 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.