Manisa’da seyyar operasyonu

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, hem koronavirüs tedbirleri hem de Kurban Bayramı dolayısıyla halk sağlının yanında vergilerini ödeyen esnafların haklarını korumak amacıyla seyyara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde tespit edilen seyyar satıcılara yönelik belediye emir ve yasaklar uygulama yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini, vatandaşların sağlığının ve kayıtlı esnafların haklarının korunmasına devam edileceğini bildirdi.