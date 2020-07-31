Oğuzhan Özkaya’da manda yetiştiriliyor

"ÜRETIM ve inovasyon okulu" sloganıyla eğitim ve öğretimini sürdüren Oğuzhan Özkaya Kurumları'nın kurucusu Oğuzhan Özkaya, "Okulumuzun bünyesinde kurulan çiftlikte inek, keçi, koyun, ördek, kaz, keklik, sülün, tavuk, arı, at yetiştiriciliği yapıyoruz. Ulu önder Atatürk'ün dediği gibi üretmeye mecburuz. Çocuklarımıza akademik eğitim vermek zaten asli görevimiz. Biz bunun yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında da eğitim veriyoruz. Çocuklarımız içinde bulunduğu dünyayı daha iyi tanımalı ve üretmeyi bilmeli" dedi.

ELLERIYLE BESLIYOR

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın köy entitüsü modeli eğitimi benimsediğini vurgulayan Özkaya, "Mandalardan biri yakında doğum yapacak. Öğrendim ki artık iklim şartları, bakımının zor olması gibi nedenlerle manda yetiştiriciliği bırakılmış. Balıkesir'de sadece dört aile bu geleneği sürdürüyor, Ege bölgesinde manda kalmamış. Bu çok üzücü. Anadolu mandası ırkı son bulacak hale gelmiş. Hrekete geçtik. Tüm Ege Bölgesi'ni taradık ve anlaştığımız mandaları pandeminin ortasında gidip getirdik. Kaymağı, sütü ve yoğurdu altın değerindeki mandaların hem neslini koruyoruz hem de yetiştiriciliğini geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz, mandaları elleri ile besliyor" dedi.