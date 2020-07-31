Orköy, Manisa’da meyvelerini veriyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi sınırlarında yer alan orman köylerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen destek projeleri ile köylülerin refah düzeyleri artarken orman köylüsünün yüzü gülüyor. Manisa'daki toplam 652 adet orman köyünden Kırkağaç İlçesi Hamidiye, Güvendik ve Gökçukur köylerinde gerçekleştirilen ORKÖY Destek projleri meyvelerini veriyor. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar başkanlığında, ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan , Orman Mühendisi Rahmi Çelebi ve Kırkağaç Orman işletme Şefi Selahattin Yüksel'den oluşan heyet geçtiğimiz günlerde Kırkağaç'ın Hamidiye ve Güvendik köylerinde Seracılık ve Süt Koyunculuğu Projeleri hak sahipliliği tespitleri için geldikleri bu köylerde ORKÖY Seralarını gezdiler.

EGE'DE SERACILIK

2017 yılına kadar geçim kaynaklarının hayvancılık ve tütüncülük olduğunu söyleyen Güvendik Köyü Muhtarı Erdem Kıvrak; 2017 yılında ORKÖY Seracılık Projesi ile tesis edilen 6 serayla köylünün sera başına yılda 60 ton ürün elde ettiklerini söyledi. Köy Muhtarı Kıvrak, 2020 Yılında 5 aileye daha seracılık destek projesinin tesis edileceğini köylerinin Ege'nin Seracılık alanında Akdeniz Bölgesi olmasını hayal ettiklerini Orman Genel Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkür ettiklerini söyledi. Daha sonra Kırkağaç'ın Hamidye Köyünde de 3 aileye süt koyunculuğu hak sahipliği kura çekilişlerini yapan heyet ORKÖY tarafından verilen küçük ve büyükbaş hayvanların sütlerinin satışının yapıldığı bir mandırayı da gezdi. O sırada Mandıra'ya tankerlerle sütleri getiren Gökçukur Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin de İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar'ın şahsında Orman Genel Müdürlüğü'ne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti. Köylerinde ORKÖY desteğinden önce hiç hayvanlarının olmadığını bugün ise sahip oldukları 600 den fazla koyun ile mandıralara ayda 1200 kilo süt sattıklarını söyledi.

DESTEKLER SÜRECEK

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman köylüsünün hayat kalitesini iyileştirmek, kırsal kalkınmayı yerinde sağlayıp, köyden kente göçün önüne geçmek ve ormanlara karşı baskıyı azaltmak için orman köylüsüne sosyal ve ekonomik maksatlı projeler ile destek verdiklerini söyledi . Bölge Müdürü Derince ; başta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli öncülüğünde , Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde son 3 yılda Manisa İlinde 363 aileye süt sığırcılığı, 97 aileye süt koyunculuğu başta olmak üzere toplam 579 aileye 13 milyon lira ORKÖY destek projeleri sağlandığını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.