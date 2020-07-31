Pamukkale’ye belediye eli

Belediyesi, adını aldığı mahalle olan Pamukkale'ye çok özel bir çalışma yapıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, seçimlerden önce vaatleri arasında bulunan Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının ilk etabını Pamukkale'de gerçekleştiriyor. Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde başlayan ve Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla bu cadde örnek bir hale getirilecek. Baştan sona değiştirilen ve beton parke taşları desenli bir şekilde döşenen caddede tüm binalar mavi ve beyaz renkte boyanıyor. Çalışmalar yaklaşık 1 ay önce başlarken kısa süre sonra tamamlanacağı belirtildi. Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale mahallemizdeki sokak sağlıklaştırma çalışması buranın çehresini değiştirecek" dedi.