Tarihi çeşmeye onarım

Belediyesi Bozköy Mahallesi'nde bulunan tarihi çeşmenin bulunduğu alana peyzaj düzenlemesi yaparak, çeşmenin korunması için önemli bir adım atmış oldu. 'Hanım Çeşme' olarak da anılan tarihi yapı yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bozköy Mahallesi girişinde yer alan tarihi çeşmenin su kaynağının nereden geldiği ve çeşmenin inşası ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine çeşmenin bulunduğu alana yeniden işlevsellik kazandırılıyor. İçimi oldukça yumuşak bir suya sahip çeşme adeta kırsal mahallenin simgesi niteliği ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bozköy mahallemizde bulunan tarihi çeşmemizi tıpkı inşa edildiği yıllardaki değerlerini koruyarak yeniden günümüze kazandıracağız. Buradan akan kaynak suyu hem mahalle sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından kullanılmaya devam edecek. 'Su Medeniyettir' sözünün bilincindeyiz. Atalarımızın mirasını korumakla ve yaşatmakla yükümlüyüz" dedi