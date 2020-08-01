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’da isyan büyüyor

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Akhisarspor’da isyan büyüyor
TFF 1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e çıkma şansını son hafta kaçırıp Play-Off'ta da şampiyon olan Fatih Karagümrük'e elenen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle sezon bittikten sonra liglerde küme düşmeyi kaldırmasına tepki gösterdi. Kararla ilgili ulusal ve uluslararası bağlamda tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan yeşil-siyahlalar sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir" denildi. Akhisarspor, salgın nedeniyle 3 ay duran ligin yeniden başladığı ilk haftada 21 Haziran'da oynadığı Altay maçında koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 futbolcusundan yararlanamayıp mağlup olmuştu.
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Akhisarspor’da isyan büyüyor
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