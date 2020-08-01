‘Beyaz Cennet’ yerli turistin gözdesi oldu

sürecinin ardından 1 Haziran'da kapılarını açan Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Turistler, travertenler ve çevresinin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'nde gezinti yapıp, antik havuza giriyor. Pamukkale'ye 1 Haziran-28 Temmuz'da 84 bin 900 kişi gelirken, 19 bin 300 kişi Hierapolis Arkeoloji Müzesi, 3 bin 400 kişi ise Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin salgın öncesindeki ilgiye tekrar kavuşmaya başladığını söyledi. Turizmciler olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Şen, "Ziyaretçi sayısının arttığını görmekten mutluyuz" dedi.