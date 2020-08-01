Filyasyon ekipleri görevlerinin başında

ile mücadelede ilk günden bu yana büyük bir titizlikle görev yaparak salgının yayılmasını önlemede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Kurban Bayramı'nı görev başında kutluyor. Virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan İzmir'deki 600 kişilik filyasyon ekibi, görevlerine dedektif titizliğiyle devam ediyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Kızılelma, "İzolasyonla bir yere kadar başarılı olursunuz, önemli olan vatandaşın maske takması, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmesi. Vatandaşımız bunlara dikkat ederse vaka sayısının artmasının önüne geçeriz. Bayramda sarılmadan el öpmeden bayramı kutlamamız gerekiyor" dedi. Filyasyon ekibinde görevli hemşire Uslu, "Halkımızın pandemi dönemini hep birlikte aşması gerekiyor. Kurallara uymalarını bekliyoruz. Sağlık çalışanı olarak bizim bu özverili çalışmalarımız karşılığında vatandaşların da özverili olmasını bekliyoruz" dedi.