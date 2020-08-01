Göztepe’de sepil şoku

üper Lig'e döndükten sonra üçüncü sezonunu tamamlayan Göztepe'de geçen yıl ortaya atılan satış iddiaları önceki haftalarda yeniden alevlenirken, Başkan Mehmet Sepil ilk kez sessizliğini bozup, "Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasını yaparak taraftarı şoke etti. Sarı-kırmızılıların devri konusunda geçen yıl iş insanı Tuncay Özilhan, bu yıl Katarlı bir grup gündeme gelirken, Başkan Vekili Talat Papatya haziran ayında kulübe talipler olduğunu doğruladı. Geçen yıldan beri iddialara sessiz kalan Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, sezon bittikten sonra bir televizyon kanalına çıkıp kulübü devretme girişimiyle ilgili ilk kez açıklama yaparak, "Masada bizi ciddi inceleyenler var. Güzelken iyi ama bırakmayı da bilmeli. Yorgunum, hakikaten bezginim" dedi. Göz-Göz'ü 2007'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) alıp 7 yıl yöneten Altınbaş Holding'ten 2014 yılında devralıp, Adnan Süvari Tesisleri ile Gürsel Aksel Stadı'yla tesisleşme, Süper Lig'e 14 yıl sonra çıkılıp kalıcı olunmasıyla da sportif başarı anlamında çağ atlatan Sepil, "Göztepe el değiştirir, devir olur. Satış demek yanlış. Bu konu çok speküle ediliyor. Başkanlığımın altıncı yılı bitti. İlk geldiğim günde söylediklerime baktığımda hemen hemen hepsini tutturduk. 1. Lig'e çıkan Göztepe, sonra Süper Lig'de üçüncü yılımızı tamamladık. Urla tesisimizi bitirdik. Gürsel Aksel Stadı en önemlisi. Stadınız yoksa ruhunuz olmaz. Göztepe'nin önü açıldığı dönem pandemi geldi. Bundan sonra hayat daha zor olacak. Belli bir yorgunluğum var. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. İyi bir şekilde yapabilecek bir kurguyu oluşturabilirsek Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" diye konuştu. "Bu söylemle çıktığımda şu an dünyada da ilginç bir dönem var. Herkes Çinli, Katarlı diyor ama Avrupalı ve Amerikalı yatırımcılar var. Yatırım yapacaksanız, emin olun Göztepe'ye yaparsınız. Çünkü gerekli koşullar var" diyen Sepil, "Tüm kulüpler zarar ediyor. Kulübün hikayesinin olması gerekir. Yatırımcı onun için gelir. Göztepe, Türk futbol tarihinin en önemli hikayelerinden biridir. Ben hikayeyi yapan değil, canlandıran kişiyim. En önemli parça da taraftarı ve camiasıdır. Herkes gelmeden onları izler. Kulübüyle özdeşleşmiş bir kitle var. Yönetilebilir bir yapıyı devir almanız lazım. Borcunuz fazla olmayacak, şeffaf olacaksınız. Evet talipler var. Ama Katarlılar, 150 milyonlar böyle bir şey yok. Süreci profesyonel yürütüyoruz. Sonuca varmış veya yaklaşmış bir şey yok. Geliyorlar inceliyorlar, kimse boşu boşuna yatırım yapmaz. Bu olursa ilk camiamla paylaşırım" dedi.