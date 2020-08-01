İzmir’den Londra’ya uzanan başarı

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tanışıp, 7 yıldır ortak fikirler ve ortak hayallerle yol alan Tutku ve İbrahim Enis Özkan çifti, Londra'da sahip oldukları hukuki ve ticari danışmanlık şirketi ile başarı örneği sergiliyor. Yaşar Üniversitesinde aldıkları iyi derecede İngilizce eğitim ile uluslararası hukuk alanında kariyer yolculuğunu sürdüren başarılı Tutku ve İbrahim Enis Özkan çifti, "Şu anda şirketimizi geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Yakında Büyük Britanya'da avukatlık yetkimizi kazanarak uluslararası hukuk alanında bir hukuk bürosu olma hedefindeyiz. Türk gencinin çalışma azmini uluslararası alanda göstermek istiyoruz" dedi.