Kaf kaf’tan tff’ye çağrı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm liglerde koronavirüs pandemisi nedeniyle küme düşmeyi sürpriz bir kararla kaldırmasından sonra 2. Lig'e çıkmayı Play-Off finalinde Turgutluspor'a penaltı atışları sonrası kaybeden Karşıyaka isyanda. Play-Off finali oynayan takımların üst liglere alınmasını gerektiğini savunan taraftarlar, sosyal medyada, "Adalet istiyoruz" mesajlarıyla kampanya başlattı. Başkan Turgay Büyükkarcı, kararın başarısız olan takımları ödüllendirdiğini, yatırım yapan, başarıyı hedefleyen kulüpleri ise cezalandırdığını açıkladı. Küme düşen takımlar yerine alt ligde final veya yarı final oynayan takımların üst lige alınması gerektiğini belirten ve bu kararın daha adil olduğunu vurgulayan Büyükkarcı, "TFF lige kalite getirerek başa oynayan takımları ödüllendirmeyip, küme düşen takımlara ödül verdi. Futbola yatırım yapıp 40 derece sıcaklıkta Play-Off oynayarak masraf yapan kulüpler mağdur oldu" dedi. Büyükkarcı, "Madem liglerde düşme kalktı, o zaman adaletli olan Play- Off'larda final oynayan takımların da bir üst lige alınmasıdır. Biz Karşıyaka olarak gerekli başvurumuzu ve itirazlarımızı yapacağız. Karşıyaka'nın hakkı 2. Lig'dir" diye konuştu. KSK GÖRÜŞME MASASINAPlay-Off Finali'nde penaltı atışları sonunda Turgutluspor'a yenilerek 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyaka'da yönetim gözünü iç transfer görüşmelerine çevirdi. Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11'de sürekli forma giyen 9 futbolcusunun sözleşmesi sona erdi. Kurmayların en kısa sürede bu oyuncularla masaya oturması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta, Anıl, Arif, Cenk, Hakan, Harun, Metin, Fatih, Mustafa ve Mustafa'nın sözleşmeleri bitti.