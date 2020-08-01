‘Yoğun gündemin içinde bir olabilmeliyiz’

Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dünya ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Covid-19 ile birlikte yaşanan ekonomik krizin, yüzyılın krizi olduğunu ifade eden Yorgancılar, "IMF, OECD, Dünya Bankası gibi birçok uluslararası kuruluş, küresel ekonomiye dair büyüme beklentilerini negatif yönlü aşağı doğru revize etti. Zaten Covid öncesinde başlamış olan ticaret savaşları, salgın ile birlikte daha da keskinleşirken, sınırların kapanması ve korumacılık önlemleri ile yeni bir boyuta taşınmıştır" dedi. 'Mirasımızın kıymetini bilelim' diyen Yorgancılar, "Ülke gündemimiz farklı konularda çok yoğun. Her bir başlık kendi içinde çok önemli. Ancak, en önemlisi kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, atalarımızın kanıyla sulanmış bu topraklarda, huzurla, birlik ve bütünlük içerisinde yaşayabilmek" diye konuştu. Başkan Yorgancılar ayrıca "Dünya Sağlık Örgütü Başkanının. 'Covid-19 salgınının karşılaştıkları en ciddi küresel sağlık sorunu' olduğunu belirtmesi ve sürece ilişkin belirsizliğin artarak devam etmesi bugünlerde kendimiz ve sevdiklerimiz için neden çok dikkatli olmamız gerektiğini çok net açıklamaktadır" dedi.