Baba ve kızı 1 gün arayla defnedildi

ISPARTA'DA görev yapan yüzbaşı Ersel T., geçtiğimiz peryembe akşamı 1 yıl önce boşandığı Selma D.'den olan 4 yaşındaki kızı Deniz Nihan ile tatil yapmak için memleketi İzmir'in Aliağa ilçesine geldi. Siteler Mahallesi Petrokent Sitesi'ndeki evinde Ersel T. telefonda Selma D. ile tartışmaya başladı. Kavganın ardından Ersel T. beylik tabancasıyla önce kızı Deniz Nihan'ı ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, baba ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ersel T. ve Nihan Deniz'in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA

Otopsi işlemleri sonrası Ersel D. ve kızı Nihan Deniz'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Deniz Nihan, bayramın 1. günü Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Aliağa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Babası Ersel T. de dün aynı camiide kılınan öğle namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.