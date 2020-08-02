Din görevlisinden yardım için sergi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 25 yıl önce kendi başına ahşap yakma sanatını öğrenen 63 yaşındaki din görevlisi, bu süreçte yaptığı 240 eserinden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi çocuklar için harcayacak. Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hasip Çelik, 1995 yılında boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hobi amaçlı ahşap yakma sanatına merak saldı. Herhangi bir kurs veya eğitim almadan bu konudaki bazı yayınlardan istifade eden Çelik, geçen sürede sanatın inceliklerini öğrendi. Zamanla evinin bir bölümünü atölyeye çeviren din görevlisi, 25 senede bu sanatta ustalaştı. Ahşaba verdiği özel ilgi ile tablolar ortaya çıkaran Çelik, görevinin dışında kalan zamanını atölyesinde geçiriyor.

AYASOFYA'YA HEDİYE

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ahşap yakma sanatıyla tablo haline getiren 40 yıllık din görevlisi, bu eserini ibadethane hediye etmek istiyor. Şimdiye kadar 240 eser ortaya koyan Çelik, el emeği göz nuru eserlerini evinde muhafaza ediyor. 25 yılda yaptığı eserlerini bir sergide sanatseverlerinin beğenisine sunmayı amaçlayan Çelik, buradan elde edeceği gelirle de ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştıracak. Çelik, "Ahşap yakma sanatına 1995 yılında başladım. Kendi kendime öğrendim, kimseden destek almadım. Baktım elim bu işte tecrübe kazandı, kendimi bu işe adadım. Şimdiye kadar 240 eser ortaya çıkardım. Yaptığım hiçbir tabloyu satmadım. Şimdi tüm bu eserleri sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunacağım. Burada elde edilecek gelirle de ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştıracağım. Ahşap her şeyden önce bir sabır ve çok titiz çalışmanız gerekiyor." diye konuştu. Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi için de bir çalışma yaptığını belirten Çelik, "Yakma sanatı ile Ayasofya tablosu hazırladım. Eserimi hazırlarken çok hüzünlendim. İnşallah bunu ve Ayyıldız adını verdiğim diğer eserimi Ayasofya'ya hediye etmek istiyorum" dedi.