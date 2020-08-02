Ekolojık plaj hızmete girdi

Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Karaot Halk Plajı'nın açılışı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Sanatçı Onur Akın katılımlarıyla açıldı. Tamamen doğal ürünler kullanılarak yapılan ve projesinde caretta carettaların yuvalanma alanlarına zarar vermeden çizilen Karaot Plajı'nda, tüm ürünlerin ahşap ile yapıldığı görüldü. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "40 derece sıcağın altında bu tesisi yapan emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Burada benim ne kadar çevreci olduğumu bilenler vardır. Yapım aşamasında çok üzüldüm. Bu gördüğünüz tesis Türkiye'de tek. Yüzde yüzü ahşapla yapıldı ve caretta carettaların korunması için gözlem evi yaptık. Çevreciliğimden kimsenin şüphesi olmasın. Benim iki evladım var. Birinin adı 'Doğa' birinin adı ise 'Deniz'. Fethiye'de ranta karşı doğanın korunması için çalışacağız" dedi.